Продолжают работать, несмотря на пандемию. В Белом доме прошло второе заседание Молодежной думы пятого созыва. Собрание решили провести очно, но строго с соблюдением всех мер безопасности.

Продолжают работать, несмотря на пандемию. В Белом доме прошло второе заседание Молодежной думы пятого созыва. Собрание решили провести очно, но строго с соблюдением всех мер безопасности. По поручению председателя ЗС Владимира Киселёва, молодых парламентариев поприветствовал зам. председателя ЗакCобрания. Роман Кавинов отметил, что несмотря на короткий срок работы, а пятый состав Молодёжный Думы был сформирован этой