На протяжении пяти лет женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.

Утром в Муроме в доме №17 по улице по улице Энгельса в одной из квартир женщина задушила спящего 9-летнего сына. После этого она взяла нож и нанесла ему восемь ножевых ранений.Коллегам из стало известно, что кроме них в квартире проживал дед и мачеха. На протяжении пяти лет женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.Расследованием произошедшего занимается следственный комитет. Мать увезли на обследование.