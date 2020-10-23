21 октября 2020 года Никите Михалкову исполнилось 75 лет. С событием прославленного режиссера поздравил Владимир Путин. Над этим моментом пошутили в шоу Вечерний Ургант.

21 октября 2020 года Никите Михалкову исполнилось 75 лет. С событием прославленного режиссера поздравил Владимир Путин. Над этим моментом пошутили в шоу "Вечерний Ургант".Путин поздравил Михалкова в режиме видеоконференции. Президент вышел с ним на связь из резиденции в Ново-Огарево. Владимир Владимирович долго говорил о заслугах режиссера. Никита Сергеевич, в свою очередь, тоже произнес речь.В завершение трансляции Путин за кадром взял бокал с шампанским, чтобы придать торжественности моменту. Михалков сделал то же самое – от кого-то принял фужер с игристым. Президент и режиссер вместе выпили и попрощались.Ивану Урганту показался этот момент весьма забавным. Ему стало интересно, почему у Михалкова оказался такой же напиток, который протянули Путину. Телеведущий предположил, что за кадром у Михалкова находились слуги.Стоит отметить, что Путин не только поздравил Михалкова с юбилеем, но присвоил ему звание Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу".Напомним, в 2015 году Владимир Владимирович вручил Никите Сергеевичу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. С 1984 года режиссер является народным артистом.Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Берегите себя и своих близких!