Владимирские спасатели отстояли от огня одно из предприятий на Электрозаводской улице. ЧП случилось утром 23-го октября. По прибытии пожарные обнаружили, что горит ёмкость с маслом. Из цеха

Владимирские спасатели отстояли от огня одно из предприятий на Электрозаводской улице. ЧП случилось утром 23-го октября. По прибытии пожарные обнаружили, что горит ёмкость с маслом. Из цеха валил густой чёрный дым. Сотрудники предприятия организовали эвакуацию ещё до приезда спасателей. Около 15-ти человек самостоятельно отошли на безопасное расстояние. В итоге погибших и пострадавших на пожаре нет.