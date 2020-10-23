В 2018 году Правительство приняло к реализации национальные проекты по нескольким направлениям: здравоохранение, образование, культура, дороги, жилье, экология, цифровая экономика. Сегодня

В 2018 году Правительство приняло к реализации национальные проекты по нескольким направлениям: здравоохранение, образование, культура, дороги, жилье, экология, цифровая экономика. Сегодня говорим о последнем. Как в регионе реализуется соответствующий нацпроект. Каковы цели, задачи программы и каким образом это может улучшить качество жизни жителей региона. У нас в гостях Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во