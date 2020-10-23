Начните выходные ярко, бодро и со вкусом 24 октября в 8.00.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом 24 октября в 8.00.- Мастер маскировки из отряда привиденьевых - в городской квартире. Как приручитьтропического палочника?- Причудливый стимпанк как хобби после работы. На что вдохновляет фантазия гусевского спасателя?- К 100-летию Русского исхода. О сломленной судьбе русского дворянина Владимира Храповицкого .- Со скандальной репутацией и неподражаемым вкусом из самой Италии . Готовим пасту "Путтанеска".- Пламя из ствола и уши закладывает. Наш корреспондент берет в руки "Викинг" и выходит на огневой рубеж.