Невролог Николай Шамалов рассказал о малоизвестном, но часто встречающимся и опасном последствии инсульта. Речь идет о постинсультной депрессии. По словам Шамалова, с этим расстройством ..

Невролог Николай Шамалов рассказал о малоизвестном, но часто встречающимся и опасном последствии инсульта. Речь идет о постинсультной депрессии.По словам Шамалова, с этим расстройством сталкиваются от 40% до 70% перенесших инсульт людей. Врач подчеркнул, что депрессию необходимо устранить при помощи психологов и психиатров, иначе процесс реабилитации пациента будет значительно затруднен, сообщает "".