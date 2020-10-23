В хирургическом корпусе ОКБ вновь откроют инфекционным госпиталь для больных коронавирусом Произойдёт это уже 24 октября. Он сможет принять 180 пациентов. Сейчас во Владимирской области

В хирургическом корпусе ОКБ вновь откроют инфекционным госпиталь для больных коронавирусом Произойдёт это уже 24 октября. Он сможет принять 180 пациентов. Сейчас во Владимирской области развернуто 928 коек для больных Covid-19, при этом 90% из них уже заняты. По данным департамента здравоохранения, в стационарах Владимирской области сейчас находятся 833 больных коронавирусом, еще 1 200 зараженных