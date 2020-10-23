Коронавирус нового типа продолжает массово заражать россиян. Суточный прирост больных составил 17 340 и стал рекордным с начала пандемии.

Коронавирус нового типа продолжает массово заражать россиян. Суточный прирост больных составил 17 340 и стал рекордным с начала пандемии.Диагноз поставили жителям 85 регионов страны. Вылечились и выписались из больниц 11 263 россиянина, скончались 283 пациента, рассказали в оперативном штабе по мониторингу ситуации.Большинство случаев заражения зафиксировали в Москве – 5 478. За ней следует Санкт-Петербург с 710 инфицированными. Тройку замыкает Московская область, где болезнь обнаружили у 472 человек.Таким образом, общее число больных COVID-19 в России сегодня составляет 1,48 миллиона. Победили болезнь 1,11 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 25 тысяч человек.Несмотря на усложнение ситуации с коронавирусом, власти страны пока не планируют вводить всеобщий режим самоизоляции. Повторный карантин может сильно ударить по российской экономике.Материал дополняется.