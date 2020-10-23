Об этом сообщается на сайте правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россияне, которые направили материнский капитал на строительство нового жилья, но вместо него получили компенсацию в связи с банкротством застройщика, теперь смогут использовать указанные средства повторно без обращения в суд. Об этом на сайте правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование. Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Правительство своим постановлением скорректировало Правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий, — сказано в сообщении кабмина.Ранее обманутые дольщики, которым возвращали маткапитал после банкротства застройщика, должны были передать деньги обратно в ПФР. После этого им было необходимо обратиться в суд, чтобы получить право на повторное использование средств, что отнимало у граждан время, отметили в кабмине.