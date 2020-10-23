Британский аналитический центр Chatham House провел социологический опрос среди белорусов. Выяснилось, что большинство респондентов не верят официальным результатам выборов президента республики.

Британский аналитический центр Chatham House провел социологический опрос среди белорусов. Выяснилось, что большинство респондентов не верят официальным результатам выборов президента республики.Более 70% опрошенных заявили, что итоги голосования были подделаны. Только 16% назвали прошедшие выборы президента честными и справедливыми.За оппозиционера Светлану Тихановскую отдали голос 52,2% человека. Президент Александр Лукашенко же получил 20,6% поддержки. Против всех высказались 9,2% граждан. Остальные 13,7% предпочли воздержаться от ответа."Статистически Лукашенко не мог победить на выборах", – подчеркнул автор исследования Рыгор Астапеня.Он также отметил, что в этом году политические взгляды и ценности жителей больших городов и небольших поселений не сильно отличались. Последние больше не поддерживают режим так активно, как раньше.Около 30% респондентов назвали реформу Конституции наиболее вероятным выходом из кризиса. Такая же часть выразила надежду, что пост лидера займет Тихановская. 26% белорусов предположили, что протесты будут подавлены.Жесткие действия силовиков на митингах в период с 9 по 11 августа осудили 62,8% опрошенных. Они потребовали немедленно прекратить насилие. Примечательно, что 10% настояли на том, чтобы методы борьбы с протестующими были усилены.По данным Tut.by, в опросе приняли участие 899 жителей белорусских городов. Анкетирование проходило в формате онлайн. Исследователи утверждают, что статистическая погрешность составляет 3,27%.