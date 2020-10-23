Стало известно об отмене провластного митинга в Белоруссии. Политолог объяснил, почему Александр Лукашенко пошел на такой шаг.

Стало известно об отмене провластного митинга в Белоруссии. Политолог объяснил, почему Александр Лукашенко пошел на такой шаг.Массовая акция в поддержку президента республики должна была пройти 25 октября в Минске. Однако за два дня до мероприятия Александр Лукашенко выступил против его проведения. Он сообщил, что в белорусскую столицу собираются приехать более 250 тысяч человек. "Будет коллапс", – предупредил политик.Также он рассказал, что спецслужбы стали получать информацию об угрозе безопасности участников демонстрации. Лукашенко допустил, что злоумышленники попробуют атаковать его сторонников. "Я не боюсь, но меня настораживает", – цитирует его БелТА.У политолога Андрея Егорова другое мнение на этот счет. Эксперт отметил, что для властей оказалось сложным убедить людей приехать. Некоторые потребовали письменных распоряжений. Кроме того, свести со всей страны более 200 тысяч человек – это непростая задача с точки зрения логистики.Вероятно, также опасался, что оппозиционеры попытаются использовать мероприятие в своих целях. Так, в Сети распространились сообщения о том, что поддерживающую президента толпу хотят включить в массу протестующих.Егоров предположил, что поведение силовиков не сильно изменится на предстоящих акциях. Они будут действовать как обычно: блокировать улицы, не давать белорусам собираться в большие группы и производить жесткие задержания, передает издание "Солидарность"."Если бы состоялся провластный митинг, им было бы сложнее устраивать репрессии против одних и давать ходить другим", – заключил эксперт.