Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина в вагоне поезда нецензурно выражался в ее адрес и размахивал руками, не реагируя на замечания пассажиров...

«Сотрудниками полиции выявлен 43-летний приезжий из ближнего зарубежья, нарушивший общественный порядок в Московском метрополитене», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись очевидца, запечатлевшего конфликт между пассажирами в вагоне электропоезда «Калужско – Рижской» линии метро.Также в УВД на Московском метрополитене обратилась 46-летняя жительница Московской области с просьбой о проведении проверки по данному факту. Заявительница рассказала, что неизвестный мужчина в вагоне поезда нецензурно выражался в ее адрес и размахивал руками, не реагируя на замечания пассажиров.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции столичного метрополитена установили личность правонарушителя и задержали его. В отношении мужчины 7 отделом полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство».Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18