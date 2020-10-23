Следком возбудил уголовное дело в отношении 30-летней матери погибшего 9-летнего мальчика.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 30-летней матери погибшего 9-летнего мальчика.По предварительным данным, мать с сыном проживали в одной комнате. Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет психическое расстройство, сообщила пресс-служба СК по Владимирской области."Вести" , что сегодня в Муроме в одном из домов по улице Энгельса женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему восемь колотых ножевых ранений. И после пыталась покончить с собой. Сейчас она в реанимации.В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.Расследование уголовного дела продолжается следственным отделом по городу Муром..