В настоящее время установлена причастность фигуранта к пяти противоправным фактам, совершенным в городе Гусь-Хрустальный.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений на территории города Гусь-Хрустальный.Полицейские установили, что в сентябре текущего года мужчина совершил хищения товарно-материальных ценностей из сетевых супермаркетов. Впоследствии похищенные алкогольные напитки, шоколад и кофе подозреваемый сбывал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды.Сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленника к совершению пяти преступлений.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).Расследование уголовного дела продолжается.Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории района.