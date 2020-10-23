С начала года «Энергосбыт Волга» подал в адрес организаций и предприятий Владимирской области 680 исков.

С начала года «Энергосбыт Волга» подал в адрес организаций и предприятий Владимирской области 680 исков. Долги перед ресурсоснабжающей организацией оцениваются в сумму более 463 млн рублей.В третьем квартале текущего года компания попыталась взыскать 133 млн рублей. За этот период ресурсники подали 250 исков.По результатам их рассмотрения суд вынес 550 актов в отношении юридических лиц. Все решения в пользу «Энергосбыт Волга».