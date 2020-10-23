Россельхознадзор региона выявил в ФГИС «Меркурий», что Потребительское общество в Гусь-Хрустальном районе оформило ветеринарно-сопроводительные документы на просроченную продукцию.

Россельхознадзор региона выявил в ФГИС «Меркурий», что Потребительское общество в Гусь-Хрустальном районе оформило ветеринарно-сопроводительные документы на просроченную продукцию.На «Бульмени», а также части тушек цыплят-бройлеров "Бедро с кожей/охлажденное». Даты оформления документов – 31.08.2020г., при этом срок годности продукции истек 29.08.2020, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.В отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, оно оштрафовано 10 тысяч рублей.