Гражданке назначили штраф – 20 000 рублей.

Одной из летних ночей во дворе дома в Александрове сотрудники полиции заприметили пьяную женщину. Полицейский предложил ей пройти с ними для медицинского освидетельствования.Даме такое продолжение вечера оказалось не по душе. Не желая ехать в наркологию, она трижды ударила его по руке.В результате 41-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Гражданке назначили штраф – 20 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.