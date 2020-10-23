В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый курс, который поможет школьникам определиться с будущей профессией. Онлайн-курс «Моя профессия» разработан экспертами

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый курс, который поможет школьникам определиться с будущей профессией. Онлайн-курс «Моя профессия» разработан экспертами компании «Ростелеком». Все школьники сталкиваются с проблемой выбора профессии. Это важный шаг, который определяет взрослую жизнь каждого человека. Сделать правильный выбор в школьные годы — задача не из легких. Многие дети совершают одни и