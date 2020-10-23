Он нарушил антикоррупционное законодательство.

Установлено, что депутат Совета Новосельского сельского поселения не представил декларацию за 2018 год. Об этом сообщает областная прокуратура.Председателю местного парламента внесли представление с требованием лишить народного избранника мандата. Однако парламентарии не стали прекращать полномочия коллеги. Прокурор обратился в суд. Фемида потребовала забрать мандат, но в Совете ограничились предупреждением.Только с третьего раза, после протеста на незаконное решение, депутаты прекратили полномочия коллеги в связи с утратой доверия.