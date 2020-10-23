C 26 октября председателем комитета по туризму администрации Владимирской области назначен Сергей Огудин.

26 октября председателем комитета по туризму администрации Владимирской области назначен Сергей Огудин.Сергей Алексеевич Огудин родился в Вязниках в 1988 году. Окончил Столичную финансово-гуманитарную академию (г.Москва) и Владимирский государственный университет, имеет учёную степень кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал педагогом-организатором во Владимирском педагогическом колледже. Работал коммерческих организациях, а также заместителем директора во Владимирском техникуме туризма, затем – в институте искусств и художественного образования ВлГУ.