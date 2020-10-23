На сегодняшний день московские полицейские проводят профилактические беседы с гражданами на улицах города...

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ГУ МВД России по г. Москве реализует комплекс мер, направленных на профилактику распространения вирусной инфекции.В соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 Указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», на территории города Москвы ведён режим повышенной готовности.Сотрудниками полиции осуществляется мониторинг ситуации, складывающейся на территории столицы. На сегодняшний день московские полицейские проводят профилактические беседы с гражданами на улицах города и рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.Также усилен контроль по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в общественном транспорте, в том числе подземном. В целях соблюдения гражданами регламентированных указом Мэра Москвы обязанностей по использованию средств индивидуальной защиты, с 12 мая 2020 года на постоянной основе до снятия ограничений, сформировано 20 сводных мобильных групп из числа сотрудников УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, сотрудников ГКУ «Организатор перевозок» и Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен», которые осуществляют патрулирование территории Московского метрополитена. При выявлении фактов нарушения гражданами обязанностей по пользованию услугами метрополитена в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и рук, сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок», входящими в состав вышеуказанных мобильных групп, данные граждане привлекаются к административной ответственности по части 4 статьи 3.18.1 КоАП г.Москвы.ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о недопустимости пренебрежения установленными запретами и ограничениями. Необходимо свести к минимуму перемещения по городу, лучше всего оставаться дома.Благодарим жителей столицы, которые с пониманием отнеслись к необходимости временных ограничений.Берегите свое здоровье и своих близких!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве