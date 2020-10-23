Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области объявил тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции стадиона.

Во Владимире планируют реконструировать спортивный комплекс «Торпедо», построенный в 50-м году, сообщаетДепартамент имущественных и земельных отношений Владимирской области объявил тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции стадиона. Максимальная цена контракта с победителем составляет почти 19 млн рублей. Средства на оплату работы подрядчика поступят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 30 октября, 3 ноября подведут его итоги.Строительство стадиона «Торпедо» началось в 1948 году, через два года его ввели в строй. Общая вместимость стадиона – около 20 тыс. зрителей.