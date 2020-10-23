Светлана Тихановская решилась на искренний разговор с российским журналистом Ириной Шихман – автором ютуб-шоу А поговорить?. Кандидат в президенты рассказала, как жила до выборов и о планах на будущее.

Светлана Тихановская решилась на искренний разговор с российским журналистом Ириной Шихман – автором ютуб-шоу "А поговорить?". Кандидат в президенты рассказала, как жила до выборов и о планах на будущее.Тихановская никогда не интересовалась политикой. Последние несколько лет она посвящала себя только семье. Она была заботливой матерью и любящей женой.Ее супруг Сергей в какой-то момент занялся ведением блога о политике. Светлана не на шутку беспокоилась за мужа. Она думала, что его накажут за критику белорусской власти. Сначала некоторые формулировки Сергея жену очень пугали, но позже стала только поддерживать его.О своем намерении баллотироваться в президенты Тихановский рассказал семье за несколько месяцев до выборов. Получив одобрение от жены, Сергей занялся сбором документов. Но, как известно, он не успел: оппозиционера арестовали.Светлана пыталась попасть к мужу в СИЗО, чтобы он подписал документ, но тщетно. Когда Тихановская поняла, что Сергея не зарегистрируют как кандидата в президенты, решила баллотироваться сама.Оппозиционер был потрясен, узнав, что супруга намерена продолжить его дело. Сначала Сергей выступал против решения Светланы, но все-таки доверился ей. Никто не думал, что Тихановскую поддержит большое количество граждан, поэтому для многих, в том числе и для самого кандидата, дальнейшие события стали удивительными.Митинги в поддержку Светланы и против Лукашенко продолжаются до сих пор. Тем временем Тихановская по-прежнему находится в Литве. Кандидат в президенты уверяет, что ее вынудили бежать из Белоруссии.Светлана не видела мужа уже полгода. Несмотря на это, Тихановская уверена, что ее отношения с супругом остались прежними. "Сможет ли он жить с женой-президентом? Я думаю, что сможет. Мне кажется, я не так уж сильно изменилась за это время. Тот стержень, который в человеке закладывается годами, у меня остался прежним", – сказала она.