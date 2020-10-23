Во Владимире его хорошо знают как педагога и руководителя.

С понедельника Сергей Огудин выходит на новую работу. Он будет руководить комитетом по туризму администрации Владимирской области.Сергей Алексеевич Огудин - наш земляк, он родился в Вязниках в 1988 году. Окончил Столичную финансово-гуманитарную академию (г.Москва) и Владимирский государственный университет, имеет учёную степень кандидат экономических наук.Многие его помнят по работе во Владимирском педагогическом колледже, где он был педагогом-организатором. Еще больше владимирцы его знают как заместителя директора во Владимирском техникуме туризма, а затем – в институте искусств и художественного образования ВлГУ. Трудился Сергей Алексеевич и в коммерческих организациях.