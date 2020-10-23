Масштабное обновление. В Областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта “Здравоохранение” закупили новое высокотехнологичное оборудование. С его помощью медицинские

Масштабное обновление. В Областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта “Здравоохранение” закупили новое высокотехнологичное оборудование. С его помощью медицинские процедуры и операции будут проходить быстрее, а врачи смогут помочь большему количеству пациентов. Новое оборудование – это цифровой рентгенодиагностический комплекс, мультиспиральный компьютерный томограф. Новое оборудование показали губернатору области. Кроме того, Владимир Сипягин увидел специальную площадку под установку