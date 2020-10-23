Сегодня во Владимире открыли улицу Чайковского, на которой в течение последнего месяца коммунальщики вели работы по перекладке тепловых сетей.

Сегодня во Владимире открыли улицу Чайковского, на которой в течение последнего месяца коммунальщики вели работы по перекладке тепловых сетей.Станислав Иванов, заместитель главного инженера по тепловым сетям «Владимирский» ПАО «Т Плюс»:- Благоустройство будет выполнено в ближайшие дни - основная задача у нас была обеспечить непрерывность теплоснабжения потребителей, так как такие работы уже, войдя в отопительный период, еще не разу не выполнялись. Соответственно мы переживали, всё ли у нас получится. У нас все получилось, ни одной жалобы со стороны населения не поступило. Соответственно считаю, что задачу мы свою выполнили. Свои обещания перед городом выполнили…Работы на участке продолжались в том числе и ночью. И сегодня утром по дороге пустили автобусы и троллейбусы. Напомню, ремонт на Чайковского начался пятнадцатого сентября и должен был завершиться в этот понедельник. Но строители, из-за погодных условий, задержались с укладкой дорожного покрытия.И сегодня утромбыло ограничено движениепо Октябрьскому проспекту.Специалисты Т Плюс намеренызаменить 228 метров теплосети. Взамен старых,будут проложены новые трубы, оснащенныесистемойоперативного диспетчерского контроля.Станислав Иванов, заместитель главного инженера по тепловым сетям «Владимирский» ПАО «Т Плюс»:Работы будут продолжаться до 30 ноября почистить В рамках реконструкции мы перекроем четыре полосы из шести. То есть по двум полосам движение будет организовано двухстороннее. Для удобства жителей дополнительно выполним асфальтирование Костерина переулка. Думаю, неудобств для жителей города это не составит.Так ли это? Как теперь изменится дорожный трафик в центре города? Что думают владимирские автомобилисты? Об этом расскажем в итоговом выпуске Вестей в 21.05.