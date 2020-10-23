Полицейские, находившиеся в свободное от службы время, задержали фигурантов в момент, когда последние пытались завести чужой автомобиль.

В ночь с 19 на 20 октября текущего года сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Александровскому району, находившиеся в свободное от службы время, обратили внимание на двух молодых людей, которые без ключа пытались завести автомобиль «ВАЗ 11113». На вопросы сотрудников о принадлежности машины они ответить не смогли.Для выяснения обстоятельств молодых людей доставили в отдел полиции.В дальнейшем установлено, что несколькими часами ранее задержанные, 20-летние местные жители, при помощи отвертки вскрыли автомобиль такой же марки в другом районе Александрова и пытались его угнать, но попытка оказалась безуспешной. После этого молодые люди попытались угнать авто, возле которого их задержали оперативники.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору).