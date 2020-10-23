По словам жителей, которые прислали фото на наш номер в ватсапе +7-919-019-62-62, его не вывозят уже третью неделю.
По словам
жителей, которые прислали фото на наш номер в ватсапе
+7-919-019-62-62, его не вывозят уже третью неделю.
Мусорный бак переполнен, бегают крысы. Вся эта «красота» всего в
трехстах метрах от главной магистрали города.
Добавим, что
жители
постоянно жалуются на задержки вывоза мусора и антисанитарные условия на этой площадке.
Их претензии мы адресуем городскому управлению ЖКХ и рассчитываем на оперативную реакцию.