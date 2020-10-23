По словам жителей, которые прислали фото на наш номер в ватсапе +7-919-019-62-62, его не вывозят уже третью неделю.

По словамжителей, которые прислали фото на наш номер в ватсапе+7-919-019-62-62, его не вывозят уже третью неделю.Мусорный бак переполнен, бегают крысы. Вся эта «красота» всего втрехстах метрах от главной магистрали города.Добавим, чтожителипостоянно жалуются на задержки вывоза мусора и антисанитарные условия на этой площадке.Их претензии мы адресуем городскому управлению ЖКХ и рассчитываем на оперативную реакцию.