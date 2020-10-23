Полицейские задержали 23-летнего жителя Чебоксар, который выложил в Сеть видео приготовления сосисок на Вечном огне. На самом деле не хочу никого обидеть или сделать кому-то плохо, ..

Полицейские задержали 23-летнего жителя Чебоксар, который выложил в Сеть видео приготовления сосисок на Вечном огне. "На самом деле не хочу никого обидеть или сделать кому-то плохо, осквернить", – со смехом после задержания объяснил свой поступок парень.Он рассказал, что подошел к монументу павшим в Великую Отечественную войну в тот момент, когда там уже собралась молодежь, передает телеканал "". Он же лишь снял видео.