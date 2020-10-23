В местных СМИ появилась жуткая новость о том, что в Челябинске у женщины прямо из рук похитили ребенка. Полиция провела проверку и выяснила, что дело обстояло совершенно иным ..

В местных СМИ появилась жуткая новость о том, что в Челябинске у женщины прямо из рук похитили ребенка. Полиция провела проверку и выяснила, что дело обстояло совершенно иным образом.Оказалось, что младенец скончался. Его мать, желая скрыть этот факт, выбросила тело в реку Миасс, после чего сымитировала похищение, передает сайт . Сама женщина уверяет, что смерть ребенка наступила из-за болезни, однако ходят слухи, что она сама может быть виновна в случившемся. По неподтвержденным данным в органах опеки ее характеризуют отрицательно в том числе и из-за употребления алкоголем.