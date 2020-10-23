В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал . Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из ..

В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал "". Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из рук. Однако полиция быстро выяснила . По факту произошедшего проводится проверка.