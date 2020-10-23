В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал . Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2020-v-chelyabinske-v-reke-nashli-telo-mladenca.html" target="_blank">В Челябинске в реке нашли тело младенца</a> - В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал . Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2020-v-chelyabinske-v-reke-nashli-telo-mladenca.html]В Челябинске в реке нашли тело младенца[/url] - В реке Миасс в Челябинске было обнаружено тело семимесячного младенца, передает телеканал . Труп ребенка в воду выбросила собственная мать. Позже она заявила, что его у нее похитили прямо из ..