Прокуратура выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

Ковровская городская прокуратура выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.По информации пресс-службы прокуратуры, депутат Совета в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» не исполнил обязанность предоставить сведения о своих доходах, доходах супруги, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.В этой связи городская прокуратура внесла председателю Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения представление с указанием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, признан обоснованным, однако Советом полномочия депутата в связи с утратой доверия не прекращены.Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с заявлением о признании незаконным решения СНД муниципального образования.Иск прокурора удовлетворен. Суд возложил на Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения обязанность повторно рассмотреть представление прокурора и в установленном законом порядке принять в отношении депутата К. решение в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.Однако на сентябрьском заседании народные избранники вновь проголосовали против прекращения полномочий своего коллеги, ограничившись предупреждением.На незаконное решение Совета городской прокуратурой также принесен протест, который рассмотрен, удовлетворен, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия.