В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает . Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри ..

В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает . Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри находится большое число античной посуды. Само захоронение относится к III-V векам нашей эры.