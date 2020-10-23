В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает . Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2020-v-krymu-obnaruzhili-drevnij-sklep.html" target="_blank">В Крыму обнаружили древний склеп</a> - В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает . Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2020-v-krymu-obnaruzhili-drevnij-sklep.html]В Крыму обнаружили древний склеп[/url] - В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает . Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри ..