Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают: управление транспортом в нетрезвом состоянии может привести к необратимым трагическим последствиям.

Экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД, находившимся на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «Рено» под управлением 39-летнего местного жителя. По внешним признакам мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.Инспекторы проверили автолюбителя по базам данных и обнаружили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Санкцией инкриминируемой статьи нарушителю предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль, в нетрезвом состоянии, водитель не только грубо нарушает закон, но и ставит под угрозу всех участников дорожного движения. Управление транспортом в нетрезвом состоянии может привести к необратимым трагическим последствиям.