Одной из важнейших задач в проведенной операции являлось предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних...

В период с 12 по 16 октября 2020 года на территории Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-семья», направленное на выявление семейного неблагополучия и фактов жестокого обращения с детьми.Основными задачами операции являются выявление и привлечение родителей и иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, оказывающих на них негативное влияние либо допускающих жестокое обращение с ними.Из общего количества доставленных несовершеннолетних, к административной ответственности привлечено 232 несовершеннолетних правонарушителя и 438 родителей.Одной из важнейших задач в проведенной операции являлось предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Столичными полицейскими в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве за период проведения мероприятия помещено 12 несовершеннолетних.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве