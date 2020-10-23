19 октября в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы столицы о том, что ей нанес телесные повреждения ее знакомый, который позиционирует себя как видеоблогер...

«Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев.19 октября в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы столицы о том, что ей нанес телесные повреждения ее знакомый, который позиционирует себя как видеоблогер.Проведенной проверкой установлено, что заявительница находилась в помещении одного из зданий на Пресненской набережной, из которого была организована трансляция на популярном видеохостинге в сети Интернет. Во время прямого эфира молодой человек, сидя за столом перед видеокамерой, схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом о стол. Согласно медицинскому заключению, потерпевшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов.Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции установили и доставили в территориальный отдел полиции подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий, временно проживающий в столице.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.