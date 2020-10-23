Жестокое убийство в Муроме. Как сообщают муромские СМИ, 23 октября в одном из домов на улице Энгельса женщина сперва задушила своего 9-летнего сына, а потом нанесла ему восемь колотых ножевых

Жестокое убийство в Муроме. Как сообщают муромские СМИ, 23 октября в одном из домов на улице Энгельса женщина сперва задушила своего 9-летнего сына, а потом нанесла ему восемь колотых ножевых ранений. В Следкоме пока об этом не говорят. Официально сообщается лишь о том, что тело мальчика было найдено в квартире с признаками насильственной смерти. В