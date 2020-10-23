В ходе доставления в комнату полиции он нанес несколько ударов полицейским, причинив одному из них телесные повреждения...

Ранее сообщалось, что 20-летний молодой человек, находясь на платформе Московского метрополитена, препятствовал законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка. Гражданин не реагировал на требования о прекращении противоправного поведения, оказывая активное сопротивление.В ходе доставления в комнату полиции он нанес несколько ударов полицейским, причинив одному из них телесные повреждения.Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве