При проверке машины предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении о противоправном деянии.На площади Академика Курчатова пассажирка такси обратилась к автоинспекторам и сообщила, что в автомобиле находится взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке машины предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую.Отделом дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56