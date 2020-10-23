Новую модель начали продавать в России 23 октября.

После старта продаж новых iPhone в России впервые не было очередей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.В частности, журналисты отмечают, что у магазина на Тверской этой ночью не дежурил ни один человек.Вместе с тем, по сведениям аналитиков, спрос на новые гаджеты побил рекорды по сравнению с прошлым годом и увеличился в полтора раза.В России цена iPhone 12 — от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.В то же время первые обзоры нового смартфона Apple iPhone 12 Pro установили, что гаджет достаточно быстро разряжается, пишет Газета.ру.На прошлой неделе жители Санкт-Петербурга начали продавать места в очереди за iPhone 12. За свои услуги горожане просили от 7 тыс. до 99 тыс. рублей.Аналогичные предложения были за места в очереди и у магазина на Тверской, и они варьировались от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей.