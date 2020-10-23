Фура протаранила легковушку. ДТП произошло в Сенинских Двориках в районе поста ГИБДД. Видео с места аварии появилось в социальных сетях. По информации полиции, водитель большегруза Рено

Фура протаранила легковушку. ДТП произошло в Сенинских Двориках в районе поста ГИБДД. Видео с места аварии появилось в социальных сетях. По информации полиции, водитель большегруза Рено пролетел мимо поста ГИБДД на красный. В этот момент со стороны Мелехово на зелёный уже поехали легковушки. Водитель Форд Фокуса, вероятно, не заметил несущуюся фуру и поехал прямо под