Инфекционный госпиталь для коронавирусных больных откроется в хирургическом корпусе Областной клинической больницы уже 24 октября. Об этом сообщила директор облздрава Елена Утемова.

Инфекционный госпиталь для коронавирусных больных откроется в хирургическом корпусе Областной клинической больницы уже 24 октября. Об этом сообщила директор облздрава Елена Утемова. Сейчас во Владимирской области развернуто 928 коек для больных Covid-19, при этом 90% из них уже заняты. Инфекционный госпиталь в хирургическом корпусе ОКБ сможет принять еще 180 пациентов. По данным департамента здравоохранения в