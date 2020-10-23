В нашем регионе развёрнуто 928 коек для лечения пациентов с Covid-19, из них 90 процентов занято.

К новой волне коронавирусной инфекции во Владимирской области готовились заранее. Всего в регионе развернули 928 коек в разных медучреждениях Владимира и области. Но уже 90 процентов из них заняты. 833 пациента с Covid-19 находятся на лечении, около 1200 человек лечатся амбулаторно. Скорая помощь получает 200 до 500 обращений в сутки.Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова. Она рассказала, что решено 24 октября вновь открыть на базе хирургического корпуса Областной клинической больницы инфекционный госпиталь на 180 коек.Елена Утемова еще раз призвала всех строго соблюдать рекомендуемые санитарные правила. Увелиение числа зараженных ведет к необходимости разворачивать дополнительные койки, медики работают с большой перегрузкой, что может негативно сказаться на доступности других видов медпомощи.- Подготовка каждого койко-места для лечения пациентов с Covid-19 требует больших усилий. Прежде всего, это обеспечение коек кислородом. В регионе около 60 процентов больных, находящихся в стационаре, нуждаются в кислородной поддержке. В реанимационных отделениях сейчас – более 60 человек, 19 из них – на искусственной вентиляции лёгких», – пояснила Елена Утемова.Она отметила, что в регионе есть все лекарственные препараты. В связи с государственной регистрацией прав, цены снижены на новый препарат «Фавипиравир». Его стомиость упала с 12,5 тыс. рублей до регистрационной цены 5 тыс. рублей (без НДС). Это серьёзно повысило доступность фармакотерапии. В регионе есть 200 аппаратов ИВЛ.