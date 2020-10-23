Они выступили с открытым обращением.

Владельцы баров, ресторанов и и других заведений общепита, чья работа запрещена с 23:00 до 8:00 обратились к руководству региона с открытым письмом.В частности, они сообщают, что введённые ограничения повлекут за собой проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам. Потеряна возможность платить аренду и коммуналку, ссылаются рестораторы в обращении к местному отделению «Опоры России», уполномоченному по защите прав предпринимателей и главе региона.Подписавшиеся под письмом уверяют, что действующие меры приведут к банкротству.«Просим заменить ограничения на московский вариант с QR-кодами», - предложили альтернативу 18 подписавшихся под документом предпринимателей.