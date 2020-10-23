Сервис путешествий Туту.ру запускает проект "скульпТУТУра" - новый конкурс, в котором выберут самые необычные памятники России.

Знаете ли вы самую необычную скульптуру в России? Теперь вы сможете выбрать её сами! Сервис путешествий Туту.ру запускает проект "скульпТУТУра" - новый конкурс, в котором выберут самые необычные памятники России.Представлены 100 скульптур из 85 регионов. Среди них даже "Терминатор" из Глазова, "Огурец на вилке" из Старого Оскола, "Грибы с глазами" из Рязани. Уже сейчас на сайте проходит первый раунд. Он продлится до 26 октября. Там представлена и наша область - памятником "Шоколадная фея" в Покрове и памятником работающему студенту в областном центре. Тем самым, который во время учебы разгружает мешки с цементом, а из его кармана торчат зачётка, ручка и тетради. Студент покрыт бронзовой краской. Скульптура находится в промзоне "Яма". Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру ВКонтакте и на странице проекта. По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту.ру, состоящая из ста частей всех памятников, участвующих в конкурсе. Модель послужит основой для кубка победителя.