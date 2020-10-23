Неизвестный позвонил на его номер телефона и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом приостановления сомнительных операций, похитил денежные средства.

В текущем году в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 2200 сообщений о дистанционных хищениях денежных средств граждан. Суммы, которые граждане отдают злоумышленникам, варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Общий причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов.Большое количество подобных противоправных фактов зарегистрировано на территории областного центра.12 октября в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 67-летняя жительница Владимира, сообщившая, что летом неизвестные под предлогом получения дополнительного заработка в Интернете завладели двумя миллионами рублей.13 октября в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 57–летнего местного жителя о том, что неизвестный позвонил на его номер телефона и, представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом приостановления сомнительных операций, похитил денежные средства в сумме около 1 миллиона 300 тысяч рублей.Днем позже 48-летняя жительница Владимирской области перевела на неизвестный счет 10 000 рублей после того, как перешла по ссылке, направленной ей, якобы, продавцом фотоаппарата, который собиралась приобрести женщина по объявлению на сайте.Случаи мошенничества, совершенные в сети Интернет, сегодня являются самыми распространенными. Под предлогом покупки или продажи товаров, в том числе через создание сайтов-дублеров популярных магазинов и торговых площадок, злоумышленники похищают деньги владимирцев. Потерпевшие заказывают товар через сеть, оплачивают заказ путем перечисления денежных средств, вводя реквизиты своих банковских карт, но заказ так и не получают.22 сентября в полицию обратился 40-летний житель Владимира, сообщивший, что со счета его банковской карты списали 60 000 рублей за покупки в интернет-магазине, которые он не совершал. Обнаружив списание, мужчина заблокировал карту, привязанную к аккаунту этой онлайн-площадки, отменил покупки и заблокировал аккаунт, после чего обратился в полицию. Благодаря своевременному реагированию, деньги потерпевший вернул и пресек дальнейшие противоправные действия злоумышленников. В дальнейшем сотрудники владимирского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Саратова установили подозреваемого, 24-летнего саратовца. По имеющейся информации, фигурант взломал аккаунт потерпевшего и, поняв, что к нему привязана карта, совершил покупки. В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Полицейские региона в регулярном режиме, в том числево взаимодействии с представителями банковского сектора, информируют граждан о мошенничествах и способах защиты от них. Большинство потерпевших знали о том, что совершаемые ими действия могут привести к финансовым потерям, но, тем не менее, продолжали следовать указаниям злоумышленников.Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с напоминанием о необходимости быть бдительными.Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать несколько простых правил:- никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более -пароли от них;- приобретая товары через торговые интернет-площадки, пользуйтесь только проверенными сайтами;- не переводите предоплату за покупку незнакомым людям;- не переходите по неизвестным ссылкам, которые присылают в месседжерах или социальных сетях;Если поступил звонок из какой-либо организации, и человек на том конце провода сообщает о, якобы, подозрительных операциях по счету, предлагает оформление кредита онлайн и при этом просит назвать все данные карты, прекратите разговор, даже если номер кажется знакомым. Убедиться в том, что с вами говорил сотрудник именно той организации, принадлежность к которой была озвучена, очень просто, связавшись по официальному номеру телефона. Если понимаете, что прервали разговор с мошенником или все же стали его жертвой – позвоните и сообщите об этом в полицию как можно раньше.