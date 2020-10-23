На средства гранта будет закуплены все необходимые расходные материалы.

Совместный проект Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи и общественной организации в поддержку чтения«Буквица» стал победителем номинации«Точкироста» конкурса«Школафилантропии» благотворительной программы«Эффективнаяфилантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина».В рамках проекта«Мультяшкичитают» библиотекари научатся создавать мультфильмы по произведениям современных авторов, а затем научат этому детей в открытых при библиотеках мульстудиях. На средства гранта будет закуплены все необходимые расходные материалы.В курс включены все этапы производства анимационного фильма — от написания сценария до озвучания и монтажа. Знания, полученные на первом этапе реализации проекта, помогут библиотекарям в последствии организовать для читателей мультстудии в своих населённых пунктах.На занятиях дети вместе с библиотекарями выберут и изучат произведение, разработают героев, декорации и«спецэффекты», напишут сценарий, составят раскадровку, выберут технику анимации. В процессе съёмок каждый из участников группы по очереди«примерит» на себя роли: режиссёра, оператора, аниматора.Для самых активных участников проекта будет организована экскурсия и мастер-класс на студии«Союзмультфильм». Кроме того, ребята смогут презентовать свои мультфильмы и пообщаться лично с авторами произведений, по которым мультфильмы были сняты.В областной библиотеке для детей и молодёжи уже год работает студия«Мультяшки». Ее опыт свидетельствует, что анимация — еще одна замечательная возможность увлечь детей чтением. Также ребята приобретают полезные практические навыки и учатся работать в команде.(Фото: detmobib.ru)