На средства гранта будет закуплены все необходимые расходные материалы.
Совместный проект Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи и общественной организации в поддержку чтения
«Буквица
» стал победителем номинации
«Точки
роста» конкурса
«Школа
филантропии» благотворительной программы
«Эффективная
филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина».
В рамках проекта
«Мультяшки
читают» библиотекари научатся создавать мультфильмы по произведениям современных авторов, а затем научат этому детей в открытых при библиотеках мульстудиях. На средства гранта будет закуплены все необходимые расходные материалы.
В курс включены все этапы производства анимационного фильма — от написания сценария до озвучания и монтажа. Знания, полученные на первом этапе реализации проекта, помогут библиотекарям в последствии организовать для читателей мультстудии в своих населённых пунктах.
На занятиях дети вместе с библиотекарями выберут и изучат произведение, разработают героев, декорации и
«спецэффекты
», напишут сценарий, составят раскадровку, выберут технику анимации. В процессе съёмок каждый из участников группы по очереди
«примерит
» на себя роли: режиссёра, оператора, аниматора.
Для самых активных участников проекта будет организована экскурсия и мастер-класс на студии
«Союзмультфильм
». Кроме того, ребята смогут презентовать свои мультфильмы и пообщаться лично с авторами произведений, по которым мультфильмы были сняты.
В областной библиотеке для детей и молодёжи уже год работает студия
«Мультяшки
». Ее опыт свидетельствует, что анимация — еще одна замечательная возможность увлечь детей чтением. Также ребята приобретают полезные практические навыки и учатся работать в команде.
(Фото: detmobib.ru)