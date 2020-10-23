Без ремонта с двухтысячных . Телевышка во Владимире - украшение города или его проблема? Кто отвечает за ремонт? И как выглядят подобные сооружения в других регионах страны?
Без ремонта с двухтысячных . Телевышка во Владимире - украшение города или его проблема?
Кто отвечает за ремонт? И как выглядят подобные сооружения в других регионах страны?
- Ветер пошел и вот такие глыбы льда падают к нам на дом.
- Прям с неё падают?
- Прям с неё. На четвёртый этаж на балкон, прям разбомбило, ремонтировали.
- Это надо очищать, грунтовать, покрывать специальной краской защитной. Следить за крепежами, за леерными ограждениями, за всем.
Конструкция ржавая, а кругом
- старые провода - "подарок" предыдущих вещателей.
Башня не видела ремонта уже десятки лет. Телевышка находится в ведении регионального Управления МВД. Областной
передающий центр размещает там свои передатчики - трех федеральных станций. Отсюда горожане получают сигнал Радио России, Маяка и Вестей ФМ. По словам
директора ОРТПЦ Виталия Чубарина, башня могла бы стать украшением города.
Виталий Чубарин, директор филиала РТРС "Владимирский ОРТПЦ":
- Надо было покрасить, привести в порядок . А ещё если бы провести подсветку, то вообще стало бы украшением города.
Это - башня во Владивостоке. Она переливается всеми цветами радуги. У нас практически своя Эйфелева башня. Точно такая же, как у нас. Тоже передаёт телерадиосигнал, но с подсветкой - и так уже десять лет. А это -Воронеж. Тут "сияет" с 2018.
Хотелось бы, конечно, в нашем городе, чтобы это была какая-то "конфетка".
Правда, кто должен делать
из башни конфетку - непонятно. Областной передающий центр тратить на это
свои средства не может, в мэрии Владимира заявляют, что к объекту никакого
отношения не имеют,
в МВД
- молчат...
Впрочем,
представления горожан о красоте тоже разные. Кто-то не прочь нарядить телевышку, кого-то это не устроило бы.
- Если на неё повесить всякую иллюминацию, вы бы так хотели?
- Почему бы нет, да!
- Ну она не для цирка же сделана, эта вышка техническая. И что там должно быть повешено, это освещение мачты.
Больше там ничего не надо вешать.
Но в любом случае, пока речь об этом не идет. Перед тем, как украшать телебашню, её нужно хотя бы отремонтировать ...
Нина Глизница, Александр Голубев, Семён Карпов,
"Вести-Владимир"