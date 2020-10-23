Без ремонта с двухтысячных . Телевышка во Владимире - украшение города или его проблема? Кто отвечает за ремонт? И как выглядят подобные сооружения в других регионах страны?

Без ремонта с двухтысячных . Телевышка во Владимире - украшение города или его проблема?Кто отвечает за ремонт? И как выглядят подобные сооружения в других регионах страны?- Ветер пошел и вот такие глыбы льда падают к нам на дом.- Прям с неё падают?- Прям с неё. На четвёртый этаж на балкон, прям разбомбило, ремонтировали.- Это надо очищать, грунтовать, покрывать специальной краской защитной. Следить за крепежами, за леерными ограждениями, за всем.Конструкция ржавая, а кругом- старые провода - "подарок" предыдущих вещателей.Башня не видела ремонта уже десятки лет. Телевышка находится в ведении регионального Управления МВД. Областнойпередающий центр размещает там свои передатчики - трех федеральных станций. Отсюда горожане получают сигнал Радио России, Маяка и Вестей ФМ. По словамдиректора ОРТПЦ Виталия Чубарина, башня могла бы стать украшением города.Виталий Чубарин, директор филиала РТРС "Владимирский ОРТПЦ":- Надо было покрасить, привести в порядок . А ещё если бы провести подсветку, то вообще стало бы украшением города.Это - башня во Владивостоке. Она переливается всеми цветами радуги. У нас практически своя Эйфелева башня. Точно такая же, как у нас. Тоже передаёт телерадиосигнал, но с подсветкой - и так уже десять лет. А это -Воронеж. Тут "сияет" с 2018.Хотелось бы, конечно, в нашем городе, чтобы это была какая-то "конфетка".Правда, кто должен делатьиз башни конфетку - непонятно. Областной передающий центр тратить на этосвои средства не может, в мэрии Владимира заявляют, что к объекту никакогоотношения не имеют,в МВД- молчат...Впрочем,представления горожан о красоте тоже разные. Кто-то не прочь нарядить телевышку, кого-то это не устроило бы.- Если на неё повесить всякую иллюминацию, вы бы так хотели?- Почему бы нет, да!- Ну она не для цирка же сделана, эта вышка техническая. И что там должно быть повешено, это освещение мачты.Больше там ничего не надо вешать.Но в любом случае, пока речь об этом не идет. Перед тем, как украшать телебашню, её нужно хотя бы отремонтировать ...Нина Глизница, Александр Голубев, Семён Карпов,"Вести-Владимир"