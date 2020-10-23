Мероприятие планируют провести до конца 2020 года.

До конца 2020 года во Владимирской области состоится пятидневный «Vladimir Investment Congress-2020». Это деловой форум с участием российских и международных экспертов в экономике и инвестициях.С 21 октября на госзакупках размещён аукцион на проведение мероприятия. Начальная максимальная цена контракта – 9,8 млн рублей. Даты форума не обозначены, но в техзадании указано, что срок оказания услуги до 25 декабря.Запланировано, что выступления спикеров будут транслироваться в интернете. Планируется, что событие будет состоять из 12 тематических сессий по 90 минут каждая. Организаторы обязаны привлечь к участию не менее 10 иностранных экспертов.В рамках мероприятия пройдут брифинги и пресс-конференция главы региона. Выступления должны сопровождаться синхронным переводом на английский и китайский языки продолжительностью не менее полутора часов.